عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعداد النازحين في أفغانستان بسبب الصراع الدائر

الإثنين 6 يناير 2020

وكالات

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصراع المستمر في أفغانستان تسبب في نزوح أكثر من 426500 شخص في 32 من إجمالي 34 إقليما في البلاد خلال عام 2019.



وأوضحت البيانات أن أكثر من 177500 شخصا نزحوا داخليا من أربعة أقاليم بشمال شرق البلاد، وكثف مسلحو طالبان من عملياتهم في الأقاليم الشمالية الشرقية، ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من القوات الأفغانية.

ووفقا للبيانات، فقد نزح أكثر من 74 ألفا من الأقاليم الشرقية، وتعد تلك الأقاليم من بين ساحات القتال الرئيسية بين مسلحي داعش وطالبان وقوات الأمن الأفغانية.

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وكان العدد الإجمالي للنازحين داخليا في أفغانستان في عام 2018 قد بلغ أكثر من 385 ألفا.

وزادت حدة المعارك في البلاد خلال 2019 بالتزامن مع المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي للصراع.

ويرى الخبراء أن الجانبين يحاولان تعزيز مواقفهما التفاوضية من خلال النجاحات العسكرية.

ووفقا للمكتب الأممي، فإن 4ر9 مليون شخص سيكونون بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية في أفغانستان في عام 2020 بسبب استمرار الصراع والكوارث الطبيعية.

وأضاف المكتب أن شركاء العمل الإنساني بحاجة عاجلة إلى 733 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات لـ7.1 مليون شخص هذا العام.