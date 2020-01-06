السلطات السودانية تحقق مع شقيق البشير وزوج شقيقته في قضايا فساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

وكالات

حققت النيابة العامة السودانية المختصة بقضايا الفساد، اليوم الاثنين، مع عبد الله البشير، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، وزوج شقيقته نور الدائم، إثر تورطهما بتجاوزات تسجيل أراض وعقارات.



وتحرت النيابة مع شقيق البشير وزوج شقيقته نور الدائم، اللذين حضرا إلى مقر النيابة من سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري.

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وبحسب صحيفة ”الصيحة“ الصادرة في الخرطوم، اليوم، شرعت نيابة الأراضي بالتحقيق مع المتهمين الاثنين بعد جلبهما من سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، قبل إحالة النائب العام الملف المتعلق بمخالفات الأراضي لنيابة الفساد.

ودوّنت نيابة الفساد بلاغاً في مواجهة شقيق البشير وزوج شقيقته نور الدائم في مخالفات تتعلّق بأراض وعقارات، كما أجرت النيابة تحريات وتحقيقات مع مجموعة مدينة البشير الطبية.

وبدأت لجان قانونية، الشهر الماضي، ملاحقة قادة النظام السابق في قضايا فساد وجرائم وقعت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير في أعوام ”1989-2019“.

وعزل الجيش السوداني في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر لمدة 30 عاما.