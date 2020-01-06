توزيع ثلاث حقائب وزارية كان يتولاها نتانياهو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، وزراء جدداً لتولي الحقائب التي اضطر إلى التخلي عنها بسبب اتهامه بالفساد، كما أعلن مكتبه. ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وجهت إلى نتانياهو تهم الفساد واختلاس الأموال واستغلال النفوذ في قضايا مختلفة، وارغم على التخلي عن مهامه الوزارية لكنه بقي رئيسا للوزراء. ويحظر القانون الإسرائيلي على أي شخص توجه إليه تهمة أن يبقى وزيراً، لكن ذلك لا ينطبق على رئاسة الوزراء. وعين نتانياهو الأحد من حزب الليكود دافيد بيتان وزيراً للزراعة، وتسيبي هوتوفيلي وزيراً للشتات، ويفات ساسا بيتون وزيرة للشؤون الاجتماعية بحسب مكتبه. وكانت بيتون وزيرة الإسكان والبناء وخلفها اسحق كوهين من حزب شاس المتشدد أحد الأحزاب المتحالفة مع الليكود. وفي وقت سابق، تخلى نتانياهو عن حقيبة الصحة وعين يعقوب ليتزمان المسؤول في حزب التوراة الموحدة خلفا له. ونتانياهو المرشح للانتخابات التشريعية في الثاني من مارس (آذار) طلب الأسبوع الماضي من البرلمان منحه الحصانة لكن تشكيل لجنة برلمانية جديدة لتقييم هذا الطلب لن يتم الا بعد الانتخابات. لكن المعارضة حثت الأحد البرلمان على الإسراع في درس هذا الطلب.

