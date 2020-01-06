ماكرون: إيران يجب ألا تصعد الموقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع الحلفاء خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وقال إن على إيران أن تتجنب الأفعال المزعزعة للاستقرار بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية في بغداد. وقال مكتب ماكرون في بيان: "وسط تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة في العراق والمنطقة، أكد رئيس الجمهورية تضامنه الكامل مع حلفائنا في ضوء الهجمات التي جرت في الأسابيع الأخيرة ضد التحالف في العراق". وأضاف "عبر أيضاً عن قلقه إزاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار لفيلق القدس تحت قيادة الجنرال قاسم سليماني، وأكد ضرورة أن تتجنب إيران اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وزعزعة استقرار المنطقة".

