صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، مساء الأحد، في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. وأكد شهود عيان سقوط صاروخين في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة. كما أكدت المصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة. فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ. ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، تتعرض مصالح أمريكية في العراق وخصوصاً قواعد عسكرية لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنّها أي جهة، لكنّ واشنطن حمّلت مسؤوليتها لميليشيا "كتائب حزب الله"، التي دعت القوات العراقية إلى الابتعاد عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بدءاً من الساعة الخامسة (14.00 ت غ) من بعد ظهر الأحد.

