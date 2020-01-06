مصر.. السيسى يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 وكالات أوفد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية، محمد يحيي، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور عيد الميلاد المجيد. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأ اليوم، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم الإثنين: "الأخوة والأخوات.. أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية، وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".





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