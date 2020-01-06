الناتو يعلن رسميا عن اجتماع طارئ له اليوم في بروكسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين على مستوى المندوبين في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.



بروكسل - سبوتنيك. وذكر الحلف، في بيان اليوم، "يجتمع مجلس حلف شمال الأطلنطي على مستوى السفراء بعد ظهر اليوم في مقر الناتو في بروكسل".

وأوضح البيان أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع.