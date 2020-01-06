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تشييع المفكر السعودي نجيب الزامل في الحرم المكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

تشييع المفكر السعودي نجيب الزامل في الحرم المكي

وكالات

أدى أقارب وأصدقاء المفكر السعودي الراحل، نجيب الزامل، يوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمانه بجانب معتمرين وزوار ورواد للمسجد الحرام في تشييع مهيب للرجل الذي يحظى بشعبية واسعة في بلاده.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الحرم المكي الشريف، جموعا تؤدي الصلاة على الراحل قبل نقله إلى المقبرة لدفنه وسط عبارات وداع مؤثرة من مواطنيه الذين أبدوا حزنا واسعا على رحيله.

ونشر الإعلامي السعودي المخضرم، محمد التونسي، صورة لصحن المطاف في المسجد الحرام وقد اكتظ بالناس، وكتب معلقا ”وفاءً للنبيل الذي لم يستثن أحدا بعبارته الشهيرة #ياحبي_لكم ، محبّون قدموا من خارج #مكة_المكرمة للصلاة على #نجيب_الزامل فجرا في #المسجد_الحرام . (الصورة الآن)“.

وتوفي الزامل فجر يوم السبت الماضي خلال وجوده مع عائلته في ماليزيا، متأثرا بمعاناته مع مرض الكلى، قبل أن يتم نقله جوا إلى عبر مطار جدة القريب من مكة المكرمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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