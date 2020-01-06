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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع المفكر السعودي نجيب الزامل في الحرم المكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
وكالات
أدى أقارب وأصدقاء المفكر السعودي الراحل، نجيب الزامل، يوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمانه بجانب معتمرين وزوار ورواد للمسجد الحرام في تشييع مهيب للرجل الذي يحظى بشعبية واسعة في بلاده.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الحرم المكي الشريف، جموعا تؤدي الصلاة على الراحل قبل نقله إلى المقبرة لدفنه وسط عبارات وداع مؤثرة من مواطنيه الذين أبدوا حزنا واسعا على رحيله.
ونشر الإعلامي السعودي المخضرم، محمد التونسي، صورة لصحن المطاف في المسجد الحرام وقد اكتظ بالناس، وكتب معلقا ”وفاءً للنبيل الذي لم يستثن أحدا بعبارته الشهيرة #ياحبي_لكم ، محبّون قدموا من خارج #مكة_المكرمة للصلاة على #نجيب_الزامل فجرا في #المسجد_الحرام . (الصورة الآن)“.
وتوفي الزامل فجر يوم السبت الماضي خلال وجوده مع عائلته في ماليزيا، متأثرا بمعاناته مع مرض الكلى، قبل أن يتم نقله جوا إلى السعودية عبر مطار جدة القريب من مكة المكرمة.
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