عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد مقتل سليماني.. أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من الملك سلمان

الإثنين 6 يناير 2020

Advertisements وكالات

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك خلال استقبال "الصباح"، في قصر بيان صباح اليوم الإثنين، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء.



تأتي رسالة العاهل السعودي إلى أمير الكويت اليوم، في ظل تفاقم التوترات الأخيرة في المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إثر عملية عسكرية أمريكية، وتوعدت طهران بالرد على واشنطن فيما حذرت الأخيرة من أي رد إيراني.

وحضر الاستقبال الشيخ علي الجراح الصباح وزير شئون الديوان الأميري بالكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد والوفد المرافق له.