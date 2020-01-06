حرائق استراليا تقتل 480 مليون من الحياة البرية النادرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يقدر أن 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف قد تضررت بسبب الحرائق المشتعلة جنوب شرق استراليا، منذ شهر سبتمبر، فيما كان عدد القتلى يرتفع إلى 23 شخصاً، وعدد المنازل المدمرة الى 1500 منزلاً، وفقاً للتقديرات الأخيرة المنشورة في صحيفة "غارديان" البريطانية.



ويتوقع العلماء في جامعة سيدني مزيداً من الارتفاع في أعداد الحيوانات النافقة، مما يهدد بإبادة أنواع كاملة من تلك المخلوقات نادرة الوجود خارج استراليا، والتي لديها أعلى معدل انقراض في العالم، هذا ويذكر أن 34 نوعاً من الثدييات المحلية انقرض من تلك القارة التي استوطنها البشر خلال السنوات الـ 200 الماضية.

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هذا وتستند التقديرات المتعلقة بوفاة نصف مليار من الحياة البرية، على تقرير صادر عام 2007 لصندوق الحياة البرية العالمي، يفيد بأن تطهير 1.6 مليون فدان من الغابات يؤدي إلى وفاة 104 مليون من الفقاريات الأصلية بسبب فقدان الغذاء والمأوى، وتوصل البرفسور في علم البيئة، كريستوفر ديكمان، من جامعة سيدني، إلى تقديراته بعد احتراق 7.4 مليون فدان من الأراضي نتيجة للحرائق.

وانتشرت مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا والتي ظهر فيها عدد من الحيوانات الهاربة مثل الكوالا والكنغر وهي تقفز هاربة من النيران، حيث قال علماء البيئة في سيدني في بيان صدر أخيرا: "العديد من الحيوانات المتأثرة على الأرجح أن تُقتل مباشرة بالنيران فيما غيرها قد ينفق لاحقاً بسبب نفاد مواد الغذاء والمأوى ونتيجة لافتراس القطط البرية والثعالب الحمراء".

إلى ذلك، حذر العلماء من أزمة انسانية كبيرة تلوح في الأفق مع ارتفاع أعمدة الدخان وامتدادها على مسافة 5.5 مليون كيلومتر مربع، ما يفوق مساحة أوروبا، وهذه كانت تنجرف باتجاه نيوزيلندا، حيث أفيد عن تلطيخ الأنهر الجلدية البيضاء بالدخان والسخام مما يهدد أيضاً بسرعة ذوبانها، وفقاً لموقع "كابتن-بلانت".

وتعاني أستراليا من موسم حريق مدمر من المتوقع أن يزداد سوءاً مع استمرار أشهر الصيف. وفي تعليق على الحرائق، أفاد البرفسور في جامعة سيدني، ديتر هوتشولي: "كون الحرائق هي جزء طبيعي من النظام البيئي في استراليا، إلا ان زيادة تواترها وشدتها تأتي بعواقب وخيمة على مستقبل النباتات والحيوانات، وليست الأنواع الجذابة المعروفة المعرضة للانقراض فحسب، إنما أيضاً الحشرات التي يعتمد عليها نظامنا البيئي مثل التلقيح ودورة الغذاء الحساسة"