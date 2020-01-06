قال مسؤول أمريكي حسبما أفادت وكالة "رويترز"، إن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد أكد المسؤول أن الجيش الأمريكي يتابع عن كثب تحركات القوة الصاروخية الإيرانية، مشيرا إلى عدم الوضوح لدى الأمريكيين إن كانت حالة التأهب الإيرانية دفاعية أم استعدادا للهجوم.

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وأكد المسؤول الذي تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الجيش الأمريكي يتابع عن كثب تحركات القوة الصاروخية الإيرانية.

ولم يقدم المسؤول، مزيدا من التفاصيل، ولم يحدد ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية تستهدف مواقع محددة، وسط تهديدات طهران بالانتقام من الغارة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأضاف: "من الواضح أنهم في حالة تأهب قصوى، وما إذا كانت حالة التأهب الشديدة هذه استعدادا للدفاع أم استعدادا للهجوم. لا يمكن تحديد ذلك في هذه المرحلة".