«الشرق الأوسط يشتعل» .. الفلبين تستعد لإجلاء الآلاف من مواطنيها من بعض مناطق المنطقة

على خلفية التصعيد الإقليمي، بادرت حكومة الفلبين إلى اتخاذ إجراءات لإجلاء الآلاف من مواطنيها المتواجدين في الشرق الأوسط، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأكد السيناتور الفلبيني، كريستوفر لورانس غو، الذي يعد حليفا قريبا ومساعدا شخصيا للرئيس رودريغو دوتيرتي، أن الرئيس عقد أمس الأحد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في البلاد بغية بحث خطط إجلاء ألوف العمال الفلبينيين من المنطقة.

Advertisements

وأكد السيناتور الذي حضر الاجتماع أن دوتيرتي أصدر توجيهات إلى الجيش بأن يكون على استعداد لإرسال طائرات وسفن "في أي لحظة" بغية إجلاء العمال الفلبينيين من الشرق الأوسط وبالأخص من إيران والعراق.

من جانبه، صرح قائد أركان الجيش الفلبيني، الجنرال فيليمون سانتوس الابن، بأن خطط الإجلاء هذه لا تطال العراق وإيران فقط بل و"نقاطا ساخنة" محتملة أخرى، بما فيها إسرائيل، مشيرا إلى أن مانيلا تعدل هذه الخطط كي تكون على استعداد لأي سيناريوهات.

ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن دولا آسيوية أخرى قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية مماثلة على خلفية التوتر الإقليمي المتصاعد بوتائر سريعة إثر اغتيال الولايات المتحدة في العراق الجمعة الماضي الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.