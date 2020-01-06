البرلمان الليبي يرد على قرار تركيا بتحرك قواتها إلى طرابلس: سنستهدف المصالح التركية في أى مكان

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، اليوم الإثنين، إن المصالح التركية في أي مكان ستكون ضمن الأهداف المشروعة للمقاومة الليبية، وأبناء ليبيا المقاومين لمشروع الاستعمار، وأن ليبيا لن تكون نزهة لهم".

وعلى الجانب الآخر علق مصطفى المجعي، المتحدث باسم "بركان الغضب"، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة الليبية اجتمعت قبل أسبوعين ووافق المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين وأمراء المناطق العسكرية وأمراء قوة مكافحة الارهاب على إرسال طلب الدعم العسكري برا وبحرا وجوًا والبرلمان التركي بدوره وافق على هذا الطلب.

وأكد المجمعي، أن ما يحدث منذ ذلك الوقت هي خطوات لا يمكن الكشف عن تفاصيلها بطبيعة الحال.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مساء الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار"، مشيرا إلى أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل "ولكن ليس كقوات محاربة".

وتابع الرئيس التركي، "نعمل مع ليبيا وشركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط".

وكشف أردوغان عن نيته بحث كافة المواضيع المتعلقة بليبيا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى تركيا.

يذكر أن البرلمان التركي وافق على مذكرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج.

ومن جانبه، صوت البرلمان الليبي بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المنعقد شرقي البلاد، عبد الله بليحق، في بيان، "مجلس النواب يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".