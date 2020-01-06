عاجل| الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في طرابلس

أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، القصف الذي طال الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، محذرا من تهديد ذلك للمسار السياسي لتسوية الأزمة.

وبحسب بيان للجامعة: "أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قصف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين".

وتابع البيان: "أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قصف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين".

Advertisements

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تصريحات صحفية اليوم، إن استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والبنى التحتية يعد أمرا مرفوضاً ومداناً تحت أي ظرف ومن أي جانب كان.

كما أشار المصدر إلى أنه من المؤسف أن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الأضرار بأية فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي، وناشد المصدر جميع الفرقاء الليبيين تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.

وفي هذا الإطار جدد المصدر دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.