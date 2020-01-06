باسيل اعطى تعليماته للوقوف الى جانب اللبنانيين في اوستراليا

وجه وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ رسالة تضامن مع ​اوستراليا​ التي تتعرض لكارثة بيئية كبيرة، نتيجة ​الحرائق​ المندلعة بقوة، والتي ادت الى سقوط ​ضحايا​ بشرية وخسائر فادحة في الثروة الحيوانية والحرجية.

وأعطى باسيل تعليماته للدبلوماسيين اللبنانيين في بعثات كانبيرا، ​سيدني​ و​ملبورن​ لإجراء ما يلزم، للاطمئنان الى اللبنانيين في أوستراليا والوقوف الى جانبهم.



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