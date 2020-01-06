قتيل وجريح بحادث اصطدام في سهل القموعة فنيدق

قتل شاب وجرح آخر من بلدة بيت أيوب في عكار، ب​حادث صدم​ ​دراجة نارية​ بجدار في سهل ​القموعة​ ​فنيدق​ - عكار، وعمل عناصر من ​الصليب الأحمر​ على إسعافهما ونقلهما الى ​مستشفى​ الحبتور في حرار للمعالجة.

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