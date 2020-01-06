اعلام اليابان كشف تفاصيل جديدة عن الساعات الأولى من هروب كارلوس غصن

كشف الإعلام الياباني ​تفاصيل​ جديدة عن ​الساعات​ الأولى من عملية فرار المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان ​كارلوس غصن​، بعدما فاجأ الجميع الأسبوع الماضي وأعلن وجوده في ​لبنان​ هربا من ​القضاء​ الياباني الذي وصفه بـ "المتحيز".

ووفقا للتفاصيل ​الجديدة​، فقد استقل غصن قطارا سريعا في 29 كانون الاول من ​طوكيو​ إلى أوساكا، برفقة عدد من الأشخاص الذين لا تزال ​الشرطة اليابانية​ تعمل حاليا على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق وسائل الإعلام المحلية.

ووصل إلى أوساكا مساء اليوم نفسه، وفق صحيفة "يوميوري شيمبون" وقناة "إن تي في" اليابانيتين.

وقالت "إن تي في" إن غصن استقل ​سيارة​ تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك.

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ويعتقد أن عناصر شركة خاصة، يشتبه بأن "نيسان" كلفتهم بمراقبة غصن، أبدوا نوعا من قلة الانتباه أو التركيز على مهمتهم، بحسب مصدر مقرب من محيط غصن لفرانس برس.

ولذلك، نجح غصن في المغادرة وحيدا، ودون عقبات، بيته في طوكيو في 29 كانون الاول، بحسب ما أظهرت صور ​كاميرات مراقبة​ اطلعت عليها الأسبوع الماضي وسائل إعلام يابانية.

لكن المرحلة التالية من الفرار لا تزال غامضة حتى ​الساعة​. وبحسب المعلومات الأولية، استقل غصن ​طائرة​ خاصة ليلة 29 ديسمبر باتجاه ​اسطنبول​، ليصل مطار أتاتورك صباح اليوم التالي، ومن هناك غادر إلى ​بيروت​ عبر طائرة خاصة أخرى.