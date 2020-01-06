بستاني من المسيلحة: لبنان بحاجة لسدود أكثر لتوزيع المياه على المنازل

اشارت وزيرة الطاقة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ في خلال زيارتها سد المسيلحة، الى ان ثلث السد امتلا ب​المياه​، وكل هذا بفضل ​الشتاء​، لافتة الى ان ​لبنان​ بحاجة لسدود أكثر لتصبّ مياه ​الامطار​ بمكان واحد ويُعاد توزيع المياه على المنازل. واكدت انه "ما من سد يقام في لبنان دون تقييم الاثر البيئي".

وكانت بستاني قد تفقدّت سدّ المسيلحة في البترون بعد انتهاء الأعمال الانشائية فيه والبدء بعملية تعبئة المياه في البحيرة.