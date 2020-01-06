مراسل النشرة: الرياح الشديدة تقتلع خيم الإعتصام في حاصبيا

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، أن الرياح التي اجتاحت منطقة حاصبيا على مدى اليومين الماضيين أدت إلى تحطم خيمة الاعتصامات في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا، وقد باشر عدد من الناشطين في حراك حاصبيا ​مرجعيون​ صباح اليوم على إعادة ترميمها.

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