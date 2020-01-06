يزبك اعرب عن أمله بخروج لبنان من محنته خلال اليومين المقبلين

أعرب رئيس الهيئة الشرعية في ​حزب الله​ الشيخ محمد يزبك عن أمله بخروج ​لبنان​ من محنته خلال اليومين المقبلين، بإن تكون مشاركة جديدة ب​حكومة​ تتحمل مسؤولياتها، تعمل لمصلحة هذا الشعب وتكون النقطة الأساسية لمواجهة و​محاربة الفساد​. كلام يزبك جاء خلال لقاء تكريمي في منزل على حسن في ​بعلبك​ بحضور النائب السابق الدكتور ​كامل الرفاعي​، رئيس اتحاد ​بلدية بعلبك​ الدكتور ​حمد حسن​ ، رئيس بلدية بعلبك الحاج ​فؤاد بلوق​ وفاعليات ثقافية واجتماعية وتربوية.

واشار يزبك إلى اننا دخلنا في عالم جديد، وبعد شهادة الشهيدين رسمت خطوط جديدة، لكننا متفائلون بما هو من أجل مصلحة الأمة بكاملها. واشاد بالمواقف والتصريحات التي أطلقها الغزاويون من خلال خيمة العزاء بحق من اوصل لهم ​السلاح​، و​إسرائيل​ قالت إنه طوق ب​الصواريخ​ فرضه عليها، وقد اعترف العدو بذلك ولماذا نختبىء وراء اصابعنا، فالأمة لا تخلو من الكرام وهناك أناس لهم عزتهم وكرامتهم وشرفهم وهناك منبطحون يتطلعون الي طريق نهايتهم.

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