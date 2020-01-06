مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: إصلاح الخط الذي يغذي ساحل المتن وبيروت

أعلنت مؤسسة مياه ​بيروت​ وجبل لبنان أنها أنجزت فجر اليوم إصلاح العطل الذي طرأ قبل ثلاثة أيام على خط الـ 1200 الذي يتغذى من محطة ​الضبية​ الرئيسية ويعمل في توريد ​المياه​ إلى محطات ​ساحل المتن​ وخزانات تلة الخياط و​برج أبي حيدر​ في بيروت.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن فرق الصيانة التابعة لها عملت بشكل طارئ ومتواصل منذ ليل الخميس الماضي للإسراع في إصلاح العطل الذي يقع في حفرة تمتد إلى عمق ثمانية أمتار تحت الأرض، فقامت فرق المؤسسة بإنجاز الإصلاحات في فترة قياسية نسبة الى ​الطقس​ والمناخ الحاليَّين.

وأشار بيان المؤسسة، الى أن فرق الصيانة بدأت هذا الصباح بردم الخط وإعادة ضخ المياه في القساطل المرتبطة بخط الـ1200م، مؤكدة أن التغذية ستعود بشكل طبيعي في ​الساعات​ القليلة المقبلة إلى المناطق التي تتغذى من المحطات والخزانات المذكورة.

