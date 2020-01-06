افاد مراسل "الخليج 365" في زحلة عن "اشكال وقع في منطقة جلالا، حيث اقدم شخص على اطلاق النار على "ع. معروف" من منطقة تعلبايا حيث اصابه في ظهره من سلاح صيد. وقد نقل المصاب الى مستشفى البقاع على الفور.
وقد قطع طريق عام تعلبايا مقابل الجامع بالاتجاهين على خلفية الاشكال. وقد تدخلت القوى الامنية حيث تعمل على حل الاشكال وفتح الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة شخص بإطلاق نار اثر اشكال في جلالا وقطع طريق تعلبايا على خلفية الاشكال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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