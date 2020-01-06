النشرة: اصابة شخص بإطلاق نار اثر اشكال في جلالا وقطع طريق تعلبايا على خلفية الاشكال

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن "اشكال وقع في منطقة جلالا، حيث اقدم شخص على اطلاق النار على "ع. معروف" من منطقة ​تعلبايا​ حيث اصابه في ظهره من سلاح صيد. وقد نقل المصاب الى ​مستشفى​ البقاع على الفور.

وقد ​قطع طريق​ عام تعلبايا مقابل الجامع بالاتجاهين على خلفية الاشكال. وقد تدخلت القوى الامنية حيث تعمل على حل الاشكال وفتح الطريق.