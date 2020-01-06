باسيل: مشهد الحرائق تلتهم الأرض في أستراليا موجع و صادم

اشار وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "مشهد ​الحرائق​ تلتهم الأرض في ​أستراليا​ موجع و صادم؛ الخسارة كبيرة في ​الانسان​ والحيوان والطبيعة و​البيئة​. في هذه الأوقات الصعبة نتضامن ونتعاطف مع الشعب الأسترالي الذي يضم عشرات الآلاف من اصل لبناني، ونفكّر فيهم جميعاً".

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