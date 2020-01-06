إستبعد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه قيام حرب في المنطقة واعتقد أن جميع الأطراف لا تريد الحرب.
و عن الوضع الداخلي اللبناني، أشار خواجه في حديث تلفزيوني أنه كان يجب أن تتشكل الحكومة اليوم الا ان هناك عقدة بسيطة على أمل أن تحل قريبا جدا.
وأكد الخواجة الى أن الأسماء المطروحة للوزارات هي أسماء ممتازة من ناحية الكفاءة والخبرة والإختصاص وتستطيع التغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب خواجه: عقدة بسيطة جدا تفصلنا عن تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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