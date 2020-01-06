النائب خواجه: عقدة بسيطة جدا تفصلنا عن تشكيل الحكومة

إستبعد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب محمد خواجه قيام حرب في المنطقة واعتقد أن جميع الأطراف لا تريد الحرب.

و عن الوضع الداخلي اللبناني، أشار خواجه في حديث تلفزيوني أنه كان يجب أن تتشكل ​الحكومة​ اليوم الا ان هناك عقدة بسيطة على أمل أن تحل قريبا جدا.

وأكد الخواجة الى أن الأسماء المطروحة للوزارات هي أسماء ممتازة من ناحية الكفاءة والخبرة والإختصاص وتستطيع التغيير.

