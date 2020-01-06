العثور على شاب مصاب بطلق ناري في رأسه في علي النهري

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة، بأنه تم العثور على الشاب (ع. ق. م.) مواليد 1999، مصابا بطلق ناري في رأسه من سلاح حربي نوع كلاشنكوف، في علي النهري.
وعلى الفور، حضرت عناصر من الادلة الجنائية والطبيب الشرعي، في حضور عناصر من الاجهزة الامنية وبوشرت التحقيقات.
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