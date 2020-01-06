العثور على شاب مصاب بطلق ناري في رأسه في علي النهري

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، بأنه تم العثور على الشاب (ع. ق. م.) مواليد 1999، مصابا بطلق ناري في رأسه من سلاح حربي نوع كلاشنكوف، في ​علي النهري​.

وعلى الفور، حضرت عناصر من الادلة الجنائية والطبيب الشرعي، في حضور عناصر من ​الاجهزة الامنية​ وبوشرت التحقيقات.