اعلنت هيئة الحشد الشعبي ان تحاليل فحص الحمض النووي الخاصة بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس اكتملت وفرزت جثامينهم عن بعضها البعض.
ولفت الحشد في بيان، الى ان جثمان أبو مهدي المهندس سيدخل غدا الثلاثاء الساعة الثامنة صباحا الى البصرة، وسيتم تشييع الجثمان في قلب البصرة وبعدها ينطلق نحو النجف الأشرف على شكل موكب.
ودعت هيئة الحشد الشعبي المواطنين والوجهاء والعشائر ورجال الدين إلى المشاركة في التجمع المليوني لتوديع أبا الحشد وشيبته.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يعلن اكتمال تحاليل فحص الحمض النووي: سيتم تشييع ابو مهدي المهندس غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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