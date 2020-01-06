الحشد يعلن اكتمال تحاليل فحص الحمض النووي: سيتم تشييع ابو مهدي المهندس غدا

اعلنت هيئة ​الحشد الشعبي​ ان تحاليل فحص الحمض النووي الخاصة بقائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، ونائب قائد الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس اكتملت وفرزت جثامينهم عن بعضها البعض.

ولفت الحشد في بيان، الى ان جثمان ​أبو مهدي المهندس​ سيدخل غدا الثلاثاء ​الساعة​ الثامنة صباحا الى ​البصرة​، وسيتم تشييع الجثمان في قلب البصرة وبعدها ينطلق نحو ​النجف الأشرف​ على شكل موكب.

ودعت هيئة الحشد الشعبي المواطنين والوجهاء و​العشائر​ ورجال الدين إلى المشاركة في التجمع المليوني لتوديع أبا الحشد وشيبته.