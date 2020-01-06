هيثم ابو سعيد: إرسال جيش أميركي الى المنطقة ينذر بعودة التكفيريين

أعلن مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور ​هيثم ابو سعيد​ أن عودة الجيوش الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط تعيد في الأذهان المشهد لحركة "الربيع العربي" الذي أتى على المنطقة منذ بدايات عام 2011 الويلات والخراب وإنتهاكات جمّة لحقوق الانسان.

وتحدث ابو سعيد عما يُحاك من جديد من عودة التظيمين الإرهابيين المصنفيين دولياً كمنظمات إرهابية وهي ​جبهة النصرة​ وداعش إلى العمل مجدداً بدعم واضح وصريح ومباشر من قبل ​الإدارة الأميركية​ في كل من ​العراق​ وسوريا.