مكاتب الصيرفة في العراق ترفع سعر الدولار بعد تهديدات ترامب

شهدت بعض المحافظات ​العراق​ية ارتفاعا في أسعار صرف ​الدولار​ مقابل الدينار العراقي، بعد ساعات على تهديد ​ترامب​ بفرض ​عقوبات​ على العراق.

وعلى الرغم من أن أسواق البورصة الرسمية في العراق غير خاضعة للتداول اليوم الاثنين بسبب العطلة الرسمية بمناسبة ذكرى تأسيس ​الجيش العراقي​، إلا أن بعض مكاتب الصيرفة في ​بغداد​ والمحافظات الجنوبية رفعت سعر بيع الدولار.

وقد استقر الدولار على صرف سعر بيع الدولار رسميا على 121.500 دينار، وسعر شراء الدولار 120.500 دينار، وفقا لما أغلقت عليه البورصة أمس الأحد، لكن بعض مكاتب الصيرفة العراقية رفعت سعره، فقد وصل في بعض مكاتب بغداد لـ123.000، و125.000 في محافظة البصرة.

