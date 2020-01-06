تتواصل مراسم العزاء بإغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ورفاقه في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، ويشارك في تقديم التعازي وفود رسمية وشعبية ودينية وعسكرية كبيرة وعامة الشعب حيث عبر المعزون عن تنديدهم بجريمة الاغتيال وعن مواساتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً، مشددين على أن هذه الجريمة لن تزيد المقاومة إلا تصميما وقوة في مواجهة المخططات الاستعمارية في المنطقة.
واكد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خلال تقديمه التعازي في السفارة ان دمشق لن تحيد عن خط المقاومة َستبقى على هذا النهج المقاوم.
وكان قد اقام مكتب الإمام السيد علي الخامنئي في سوريا بالتعاون مع السفارة الإيرانية بدمشق مجلس عزاء باغتيال الفريق سليماني ورفاقه في السيدة زينب بريف دمشق ايضا مع حضور شعبي كبير من المنطقة وجوارها.
كانت هذه تفاصيل خبر المقداد خلال تقديم واجب العزاء بسليماني: دمشق لن تحيد عن خط المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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