المقداد خلال تقديم واجب العزاء بسليماني: دمشق لن تحيد عن خط المقاومة

تتواصل مراسم العزاء بإغتيال قائد ​فيلق القدس​ الفريق ​قاسم سليماني​ ورفاقه في سفارة ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية في دمشق، ويشارك في تقديم التعازي وفود رسمية وشعبية ودينية وعسكرية كبيرة وعامة الشعب حيث عبر المعزون عن تنديدهم بجريمة الاغتيال وعن مواساتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ​حكومة​ وشعباً، مشددين على أن هذه الجريمة لن تزيد ​المقاومة​ إلا تصميما وقوة في مواجهة المخططات الاستعمارية في المنطقة.

واكد نائب وزير الخارجية السورية ​فيصل المقداد​ خلال تقديمه التعازي في السفارة ان دمشق لن تحيد عن خط المقاومة َستبقى على هذا النهج المقاوم.

وكان قد اقام مكتب الإمام ​السيد علي الخامنئي​ في ​سوريا​ بالتعاون مع ​السفارة الإيرانية​ بدمشق مجلس عزاء باغتيال الفريق سليماني ورفاقه في ​السيدة زينب​ ب​ريف دمشق​ ايضا مع حضور شعبي كبير من المنطقة وجوارها.