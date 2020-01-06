ميركل تلتقي بوتين في موسكو السبت لبحث الأزمة بين طهران وواشنطن

تلتقي المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ السبت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​موسكو​ لبحث خصوصاً ​الأزمة​ بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، وفق ما أعلن متحدث باسم ​الحكومة الألمانية​ الاثنين. وقال المتحدث ​ستيفن سيبرت​ في ​مؤتمر​ صحافي دوري في ​برلين​ إن ميركل وبوتين سيناقشان أيضاً "مسائل آنية خصوصاً ​سوريا​ و​ليبيا​ و​العراق​ و​أوكرانيا​".

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