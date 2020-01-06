الشمري:الثأر لدماء الشهداء سيكون مزلزلا والسفارة الأميركية هدف ثمين

أعلن نائب الأمين العام لحركة النجباء نصر الشمري أن الألم الذي ستسببه المقاومة العراقية للأميركيين سيكون على مستوى دماء الشهداء، وأن "الثأر لدماء الشهداء سيكون مزلزلا"، وأن كبار قادة المقاومة العراقية "يعدون لاجتماع لتشكيل جبهة موحدة ضد الوجود الأميركي في المنطقة" وأن "الإعلان عن الجبهة الموحدة ضد الوجود الأميركي سيكون اليوم أو غدا".
وفي حديث لـ"الميادين"، أكد الشمري على أن "المعركة الآن انتقلت الى قلب الدول الحليفة لواشنطن في المنطقة والتي تدفع باتجاه استهدافنا"، وأن قرار الحكومة العراقية أمس هو "الرد الأول على العدوان الأميركي، وهو ملزم ولا يسمح ببقاء أي جندي أميركي في العراق"، موضحا أن القرار هو عراقي محض، والتواصل القائم مع حزب الله وإيران لم ينقطع منذ 2003، الا أنهما "لم يطلبا منا أي موقف".
وأضاف الشمري في حديثه إلى أن "المقاومة العراقية تعتبر السفارة الأميركية في بغداد هدفا ثمينا لها اذا قررت استهدافها"، مستغربا حديث ترامب عن دفع العراق ثمن القاعدة العسكرية معتبراً إياها "انتهاكاً لسيادة العراق لأنها في الأصل لم تبن بطلب من بغداد".
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