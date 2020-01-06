هجوم دام على قاعدة تضم أميركيين بكينيا.. وسقوط قتلى

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لقوات أميركية

وأكدت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا (أفريكوم) سقوط القتلى، وأضافت أن أميركيين يعملان لصالح وزارة الدفاع الأميركية أصيبا كذلك في الهجوم على قاعدة ماندا باي الجوية في منطقة لامو القريبة من الحدود مع الصومال.

وأضافت القيادة في بيان "الأميركيان المصابان في حالة مستقرة الآن وقد تم إجلاؤهما".

وأفاد تقرير للشرطة الكينية، بأن هجوما لمتشددين أسفر عن تدمير طائرتين وطائرتي هليكوبتر أميركيتين والعديد من المركبات العسكرية الأمريكية أثناء الهجوم.

وقال جيش كينيا إن 5 متشددين قتلوا في الهجوم. ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط أي مصابين من كينيا.

وذكرت حركة الشباب في بيان في وقت سابق أن 7 طائرات و3 مركبات عسكرية دمرت في الهجوم، ونشرت صورا لمسلحين ملثمين يقفون بجوار طائرة تشتعل بها النيران.

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وقال الميجر كارل ويست من أفريكوم لرويترز إن أقل من 150 جنديا أميركيا كانوا في القاعدة، حيث يقدمون التدريب ودعما في مكافحة الإرهاب للشركاء في شرق أفريقيا.

وأرسلت كينيا قوات إلى الصومال في 2011 بعد سلسلة من الهجمات وعمليات الخطف عبر الحدود، وانضمت تلك القوات فيما بعد لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي يصل قوامها الآن إلى 21 ألفا وتساند الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.

ووقع هجوم الأحد بعد عام تقريبا من هجوم انتحاري دام شنته حركة الشباب على مجمع فاخر يضم فندقا ومكاتب في العاصمة الكينية نيروبي مما أسفر عن مقتل 21 شخصا.