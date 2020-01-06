شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يقدم طرحا لوزير المالية لحل أزمات الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لطرح رؤية لمشكلات العاملين على حساب الصناديق الخاصة، وقد تناولت الرؤية سرد المشكلات التى تواجه العاملين على الصناديق الخاصة والتى تمثلت في وقف الإنتدابات والنقل والترقى والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين، تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجو أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال فؤاد، إن نتائج الإجتماعات أسفرت عن عدد من الإتفاقات تمثلت في وعد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بأن يقوم بالرد كتابة بشأن ما قدم من حلول مقترحة، وأن التنظيم والإدارة ملتزم بتعديل أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة شريطة إستيفاء المستندات المطلوبة لذلك، كما طالب فؤاد، بتحديد موعد واضح للجهات الإدارية خاصة "المحليات" لإستيفاء الأوراق اللازمة حيث تلاحظ التباطؤ الشديد في الرد من جانبهم.

وأشار فؤاد، إلى أنه تم الإتفاق مع وزير المالية، على صدور كتب دورية بنهاية يناير 2020 تنظم من خلالهم إجراءات الإنتدابات والنقل والترقى وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق الخاصة، وسيتم عمل قاعدة بيانات خلال الثلاثة أشهر القادمة لكافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة في مصر على أن تكون مرتبطة بقوائم الصرف الفعلية لدى الجهات الإدارية لسرعة معرفة الموقف الحقيقي للموظفين مع إستمرار الحصر الحالى للنقل على الموازنة العامة، كما تم الإتفاق على ضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والإلتحاق بوظائف القطاعات المختلفة والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين اليها.

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وتابع فؤاد، أن الخطوات القادمة ستشمل تقديمه تعديل تشريعي يحقق جواز إنتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق، وإنتظار الكتب الدورية لتنظيم الإنتداب والنقل المعتزم صدورها من مجلس الوزراء "وزارة المالية"، بالإضافة الي إعلان التنظيم والإدارة عن الجدول الزمنى بالإنتهاء من الحصر وإرساله الي المالية "جهاز التنظيم والإدارة".

جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد، قد التقى نهاية الأسبوع الماضى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لطرح رؤية تضمن عدد من الحلول لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة.