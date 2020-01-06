اليوم.. فايز السراج ووزير الخارجية التركي في الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

تستقبل الجزائر اليوم الاثنين، كلا من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، في زيارتين منفصليتن، قيل إنهما بهدف المشاورات الثنائية.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن جاويش أوغلة، سيحل اليوم بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين، بحسب ما نقلته "النهار" الجزائرية.

وأضافت أن وزير الخارجية التركي سيلتقي مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، لتبادل محادثات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأنه من المُقرر أن يتم في أثناء هذا اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص قضايا دولية وإقليمية.

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في الوقت ذاته، أصدرت الرئاسة الجزائرية، بيانًا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، قالت فيه إن رئيس مجلس حكومة الوفاق الليبية، سيصل اليوم في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يجري السراج لقاء مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "في إطار المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة الليبيبين.. وسيسمح اللقاء بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة"، بحسب البيان.

وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، قبل دقائق، وصول كلا من وزيرا الداخلية والخارجية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا ومحمد الطاهر سيالة، إلى الجزائر.

وذكر موقع قناة "النهار" الجزائري، أن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، كانا في استقبال نظيريهما الليبيين.

وأكدت القناة أن الزيارة تتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.