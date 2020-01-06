مصرع شابة في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شخص آخر، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي، بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الاثنين إخطارًا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي "القاهرة"، على بعد ٧ كم من كمين الساحل، اتجاه مدينة أبو رديس على الطريق الدولي الجديد.

وأسفر الحادث عن مصرع فاطمة محمد سالم، 21 سنة، من محافظة القاهرة، كما أسفر عن إصابة "خالد فؤاد" 57 سنة.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى طور سيناء، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.