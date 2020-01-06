محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة نصر أول، وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشرق، وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
وأسفرت جهود تلك الحملة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن ضبط 16 قضية اتجار مخدرات بمضبوطات بلغت " 262 جرام حشيش، كيلو جرام فودو، 60 جرام هيروين، 27 قرص مخدر، 250 بودر".
كما تم ضبط 13 سلاح ناري، "1 بندقية آليه، 3 بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، و95 طلقة "، 15 سلاح أبيض، 2 سرقات عامة، 1 خطف وإكراه على توقيع، 1 هارب من المراقبة.
وتم تنفيذ 5 أحكام سياسية، 24 حكم جناية منهم 2 مؤبد، و2 ضبط وإحضار، و9 أحكام مجمعة، 7 حكم حبس جزئي، و2 أحكام غرامات بإجمالي 60 ألف جنيه، 2 عثور على سيارات مبلغ بسرقتها، 120 فحص شقق مفروشة، 7 محلات انترنت، و36 فحص مقاهي، 23 قضايا تموينية، 148 قضايا مرافق.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ولاقت الحملة ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين، وعززت ثقتهم في قدرة الشرطة على مواجهة كافة الظواهر الإجرامية وإشعارهم بالتواجد الأمني الفعال، وجاري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة بحملات أخرى للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال حملة أمنية.. ضبط 28 قطعة سلاح وفحص 120 شقة مفروشة بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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