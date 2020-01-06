العناني وشعراوي وعبدالعال يتفقدون مجمع الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بمجمع الأديان بمصر القديمة، كما زاروا الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي والتي تعد من بين نقاط مسار العائلة المقدسة بمحافظة القاهرة .

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يوليوس النائب البابوي وأسقف عام كنائس حي مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وعدد من الأساقفة ، وقدم الوزراء التهنئة إلى الأنبا يوليوس وكافة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، على حرصه أن تكون أولى جولاته هذا العام إلى النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة،خاصة الكنيسة المعلقة وكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، معربًا عن أطيب تمنياته للأخوة المسيحيين بعيد ميلاد مجيد.

وخلال الجولة استمع العناني وشعراوي، إلى عرض من الأنبا يوليوس حول الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بمجمع الأديان، كما قدم عدد من المطالب الخاصة بتسهيل حركة الزائرين للمجمع خاصة في ظل توافد أعداد كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتم مناقشة الأعمال الخاصة بتطوير نظم المراقبة والإطفاء والتهوية بالكنيسة المعلقة، بالإضافة إلى الإهتمام بمستوي النظافة والتجميل بالشوارع المحيطة لمجمع الأديان .

وقدم الأنبا يوليوس الشكر للوزراء والمحافظ وكافة قيادات الوزارتين ومحافظة القاهرة على الجهود التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية.

كما تم الإشارة خلال اللقاء إلى ما قامت به محافظة القاهرة من أعمال تطوير المنطقة والتي تمثلت في وضع حوالي 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص، وأكدت المحافظة أنه جاري إعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية لمنطقة مجمع الأديان بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص، والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة .

ومن جانبه أكد شعراوى على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تم وضعه للإنتهاء من البنية الأساسية لهذا المشروع القومى الهام ، في ظل إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة بالمشروع وتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع.

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وقام الأنبا يوليوس بإهداء كل من الدكتور خالد العناني واللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة نسخة من أيقونة العائلة المقدس.

وعقب ذلك توجه الوزيران ومحافظ القاهرة إلى مقر كنيسة السيدة العذراء بالمعادي ، وكان في استقبالهم الأنبا دنيال أسقف المعادى وسكرتير المجتمع المقدس وعدد من الأساقفة، وقدم العناني وشعراوي التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقاموا بتفقد ما سيتم في الكنيسة من أعمال تطوير بإلاضافة إلى مناقشة إقامة مرسى ونقاط خدمة تخدم السائحين.

وفى ختام الجولة، اتفق الدكتور العناني واللواء شعراوي على مواصلة القيام بزيارات باقي محافظات مسار العائلة المقدسة للعمل على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالأعمال الخاصة بإحياء مسار العائلة المقدسة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي والسياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة

جدير بالذكر أن مشروع احياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعاً قومياً باعتباره محوراً عمرانياً تنموياً يقوده قطاع السياحة؛ ويؤدي تنمية هذا المحور الى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

يضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقاً لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

حيث بدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مروراً بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

ثم اتجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان ، ومنها إلى كنيسة المعادى وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل حيث ظهرت صفحة الكتاب المقدس على سطح المياه مشيرة إلى المقولة الشهيرة " مبارك شعبى مصر"، وصولا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.