صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، بأن خمسة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن صاروخ نوع كاتيوشا سقط في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، وصاروخان سقطا في البحرية القريبة من السفارة.

وأضاف المصدر، أن صاروخ رابع سقط على منزل سكني لعائلة في منطقة الجادرية، بالقرب من الجسر المعلق، تحديدا في محلة (911).

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فيما أشارت مصادر في الشرطة العراقية لوكالة "رويترز" بسقوط صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية والقنصلية.

وسمع دوي صافرات الإنذار في أرجاء المدينة، فيما لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو إصابات