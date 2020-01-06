وزير خارجية باكستان: لن نصبح جزءًا من أي صراع إقليمي

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ضد أي دولة أخرى، ولن تصبح جزءا من أي صراع إقليمي، وذلك في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني

قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ودعا قريشي - في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم /الاثنين/ - إلى

التهدئة وضبط النفس، مؤكدا أن موقف باكستان واضح في الدفاع عن السلام والاستقرار وضرورة نبذ العنف.



يشار إلى أن سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين قتلوا، فجر /الجمعة/ الماضي، في قصف صاروخي أمريكي على طريق مطار بغداد.

