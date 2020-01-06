المكسيك تدعو لتجنب تصعيد التوتر بشأن الأحداث في العراق وإيران

أعربت المكسيك عن قلقها بشأن الأحداث الأخيرة في العراق وإيران، مطالبة الأطراف المعنية كافة بممارسة ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر الإقليمي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



كتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد - في تغريدة على موقع (تويتر) اليوم /الإثنين/ - "وفقًا للمبادئ الدستورية للسياسة الخارجية، فإن المكسيك تقدر قيمة الحوار والتفاوض في حل النزاعات

الدولية".



كان البرلمان العراقي، صوت أمس لصالح مطالبة القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية، بالانسحاب من البلاد مع تنامي ردود الفعل على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني فجر الجمعة الماضي على طريق مطار بغداد.

