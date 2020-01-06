نيجيريا تسعى إلى زيادة عائدات المنتجات غير البترولية لـ4 مليارات دولار

أكد محافظ البنك المركزي النيجيري جودوين ايميفيل، العزم على تكثيف الجهود للوصول بعائدات البلاد من المنتجات غير البترولية إلى 4 مليارات دولار، في إطار حماية الاقتصاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال ايميفيل - في بيان اليوم - إن اعتماد بلاده بشكل أساس على عائدات البترول يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية

التي تشهدها السوق العالمية، ونسعى للتصدي للعقبات التي تواجه مصدري المنتجات غير البترولية في إنتاج السلع المخصصة لسوق التصدير..فقمنا بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير النيجيري بتسهيل إجراءات الحصول على 500 مليار نيرة مخصصة لدعم تنمية الصادرات غير البترولية في نيجيريا ويقوم جزء كبير من عملنا على زيادة الصادرات من السلع ذات القيمة المضافة بالنسبة للمواد الخام".



وأكد محافظ البنك المركزي النيجيري أنه في حال تحقيق هذا الهدف فإن عائدات المنتجات غير البترولية ستحقق نموا نسبته 100% مقارنة بالتقديرات الخاصة بها خلال العام الحالي.



وكانت الحكومة النيجيرية قد أطلقت برنامج "صنع في نيجيريا للتصدير" لتوفير 30 مليار دولار من العائدات السنوية من خلال تصدير المنتجات "المصنوعة في نيجيريا".

