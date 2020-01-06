أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستقوم بزيارة عمل إلى روسيا في 11 يناير الجاري بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين،وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قال الكرملين في بيان له: "تهدف المحادثات (بين بوتين ومركل) إلى بحث مواضيع ساخنةمن الأجندة الدولية، بما فيها الأوضاع في سوريا وليبيا وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأمريكية لمطار بغداد في 3 يناير"، التي قتل بها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. ميركل تزور روسيا بدعوة من بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.