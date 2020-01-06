السبت.. ميركل تزور روسيا بدعوة من بوتين

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستقوم بزيارة عمل إلى روسيا في 11 يناير الجاري بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين،

وفقًا لموقع روسيا اليوم.

قال الكرملين في بيان له: "تهدف المحادثات (بين بوتين ومركل) إلى بحث مواضيع ساخنة

من الأجندة الدولية، بما فيها الأوضاع في سوريا وليبيا وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأمريكية لمطار بغداد في 3 يناير"، التي قتل بها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.