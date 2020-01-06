صحيفة أمريكية: إدارة ترامب حاولت منع برلمان العراق من التصويت لإخراج قواتها

أفادت صحيفة أكسيوس الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب حاولت منع تصويت البرلمان العراقي على طرد القوات الأمريكية من البلاد عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.



وقال مسئولان أمريكيان ومسئول بالحكومة العراقية - على دراية بالوضع - إن الإدارة الأمريكية حاولت إقناع مسئولين عراقيين كبار بإحباط هذه المساعي البرلمانية.. حيث قال مسئول أمريكي للصحيفة إن طرد القوات الأمريكية من العراق "سيكون مزعجًا

بالنسبة لنا، ولكنه سيكون كارثيًا للعراق".



وأضاف المسئول: "تشغلنا مسألة اتخاذ العراق قرارا قصير الأجل يكون له انعكاسات كارثية طويلة الأمد على البلاد وأمنها"، مشيراً إلى أن ما يشغل الجانب الأمريكي أيضًا هو ما سيحدث للعراق ماليًا إذا سمحت لإيران أن تستفيد من اقتصادها لحد قد يجعلها تخضع لنفس العقوبات المفروضة على إيران.. مؤكدًا

"لا نريد أن نرى ذلك، نحاول جاهدين أن نعمل حتى لا يحدث ذلك".



وأخبر المسئول العراقي بأن عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان من الأكراد والسنة، ممن يميلون إلى دعم التواجد الأمريكي في العراق، لم يحضروا للتصويت على طرد القوات الأمريكية.. مضيفًا أن هذا يعد انتصارًا مؤقتًا للأطراف الموالية لإيران، ولكنها أيضًا رسالة واضحة من السنة والأكراد (الذين لم يصوتوا) ومن الشيعة في العراق للأمريكيين لإخبارهم "نريد بقاءكم في العراق".



وكان البرلمان العراقي قد صوت أمس /الأحد/ لصالح طرد القوات الأمريكية من العراق عقب مقتل سليماني.

