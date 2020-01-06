اعتقال 3 أشخاص حاولوا اقتحام معسكر تدريب للجيش البريطاني بكينيا

أعلنت الشرطة الكينية اعتقال ثلاثة أشخاص حاولوا اقتحام معسكر تدريب تابع للجيش البريطاني بجنوب كينيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت الشرطة الكينية - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الإثنين/ - أنه تم اعتقال الأشخاص الثلاثة أمس بعد

محاولتهم دخول وحدة تدريب تابعة للجيش البريطاني في مقاطعة لايكيبيا، مشيرا إلى أن ذلك حدث في نفس الوقت تقريبا الذي وقع فيه الهجوم الذي شنته حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية أمريكية في مقاطعة لامو.



ولم يصدر أي تعليق من الحكومة البريطانية بشأن هذه الواقعة.



كانت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أعلنت أمس /الأحد/ أن حركة الشباب الصومالية شنت هجومًا على قاعدة عسكرية في كينيا أسفر عن مقتل جندي أمريكي، إضافة إلى متعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية.. مشيرة إلى أن اثنين آخرين من القوات الأمريكية أصيبا في الهجوم.

