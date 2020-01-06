تحالف القوى العراقي يدعو لإطلاق سراح المعتقلين الذين قاوموا القوات الأمريكية

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، اليوم الإثنين، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين قاوموا القوات الأمريكية إبان غزوهم العراق، خصوصًا المقاومين في المحافظات الغربية والوسطى وشمال بابل وديالى، طالما اعترف العراقيون جميعًا، حكومة وممثلين وشعبًا، بأنها قوات احتلال؛ وبالتالي فإن كل من قاومهم يجب مكافأته وليس

اعتقاله في السجون، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال الدهلكي - في بيان لمكتبه الإعلامي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إنه إذا أردنا أن نطبق ما نؤمن به فلابد أن يكون هناك قرار بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في

مقاومة الاحتلال، وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية كونهم دافعوا على كرامة وسيادة العراق.



وأوضح، أن إطلاق الشعارات الوطنية التي تندد بالدول التي احتلت العراق، وفي الوقت نفسه نودع من قاومها بالسجون والمعتقلات، أمر فيه إساءة كبيرة للمقاومين أولًا، ومن يدعي أنه معادٍ للاحتلال ثانيًا.. مشيرًا إلى أن المجتمع العراقي والدولي لن يصدقنا ولن يصدق شعاراتنا ما دمنا نبقي المعتقلين قابعين في السجون والمعتقلات.

