شاهد.. خبير فلك لبناني يفجر مفاجأة عن توقعاته باغتيال قاسم سليماني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخبير الفلك والمنجم اللبناني ميشال حايك، يتوقع فيه مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، ووفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، وذلك قبل أيام، لكن بطريقة غير مباشرة.
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وتوقع حايك، خلال لقاء أجرته معه محطة MTV اللبنانية في أحد البرامج التلفزيونية نهاية العام المنقضي 2019عددا من الأحداث للعام الجديد 2020، وقال: "هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدر الأخبار"، ليتم الإعلان بعد ذاك بيومين عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم داخل منزلها في دبي فجأة، وهي في ريعان الصبا ولم تكن تعاني من أي مرض.
كما تنبأ حايك باغتيال قاسم سليماني حين قال: "سليماني يوسع دائرة
ومع حديثه عن سليماني قائلا "وّسع دائرة الخوف، حوله وعليه" ، توقع ارتفاع درجات الغليان بمطارات العراق، الأمر الذي حدث باغتيال سليماني بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد، وما يدور اليوم من تبعات ذلك سياسيا وعسكريا.
وكان هذا المنجم قد توقع العام الماضي مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
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