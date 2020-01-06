اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 16 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلتين بعد عملية دهم وتفتيش. كما أعادت سلطات الاحتلال فجر اليوم ، اعتقال 6 شبان مقدسيين من العيسوية بحجة "كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي" المفروض عليهم. وكان الشبان أعلنوا رفضهم لقرارات الحبس المنزلي الليلي ، التي فرضت عليهم بموجب أنظمة الطوارئ البريطانية 1945 بحجة مشاركتهم "بالمواجهات الليلة في البلدة".

اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من القدس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينياً بالقدس والضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.