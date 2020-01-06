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حريق ضخم يتسبب في مقتل وإصابة 26 شخصاً في بولندا

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أعلنت هيئة الإطفاء في بولندا مقتل أربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء حريق شب بأحد المشافي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي" عن متحدث باسم الهيئة القول، اليوم الاثنين، إن الحريق اندلع في المشفى الموجود بمنطقة تشوجنيس في بوميرانيا، غربي البلاد، عند الساعة الثالثة صباحاً (0200 بتوقيت جرينتش).

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق. ومن بين المصابين، الذين تم نقلهم للمستشفى، شرطي أصيب بتسمم دخاني أثناء عملية الإنقاذ.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن النتائج الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في إحدى غرف المشفى بسبب سيجارة من أحد المرضى.

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