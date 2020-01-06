ثأراً لقاسم سليماني.. تلفزيون إيران الرسمي يجمع 80 مليون دولار ثمناً لرأس ترامب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 01:16 مساءً - مشاركة

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، رصد مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن “يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

ويأتي القرار الإيراني كرد على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق أمس الأول، بغارة جوية أمريكية.

وقال مقدم أحد البرامج عبر التلفزيون الإيراني: “سكان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد أن نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب”.

وتابع التلفزيون الايراني الرسمي: “سيتم تقديم هذه المكافأة المالية للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأمريكي المجنون صاحب الشعر الأشقر”.

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وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن دعوة قتل ترامب مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم الذين يريدون الحصول على المكافأة المالية المقدمة من الشعب الإيراني، على حد قوله.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.