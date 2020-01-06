كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث وزير الشؤون الخارجية س. جايشانكار إلى وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، معربًا عن قلقه بشأن الأزمة المستمرة وتبادل مصلحة الهند في أمن واستقرار الخليج.

والمنطقة متوترة منذ أن قتلت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري الإيراني الميجور جنرال قاسم سليماني ومسؤولين عسكريين آخرين في غارة جوية في بغداد يوم الخميس. ووصفتها إيران بأنه عمل إرهابي من الدولة وهددت بالانتقام

ومن المثير للاهتمام، أن الولايات المتحدة طلبت من حوالي عشر دول التفاوض على السلام مع إيران وإزالة التوترات.

وليس من الواضح ما إذا كانت الهند واحدة من الوسطاء حتى لو كانت تويت وزير الشؤون الخارجية تشير إلى أنه كان يتحدث إلى جميع اللاعبين الرئيسيين المشاركين في النزاع.

وفي سلسلة من التغريدات، قال جيشانكار إنه أثناء حديثه إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو "حول الوضع المتطور في منطقة الخليج"، سلط الضوء على مخاطر الهند ومخاوفها.

اعترف وزير الخارجية بومبيو، في تغريدة، بالمحادثة الهاتفية بينه وبين جيشانكار لكنه ألقى اللوم على إيران بوضوح. تحدثت أنا والدكتور جيشانكار للتو عن تهديدات واستفزازات إيران المستمرة.

وأضاف، لن تتردد إدارة ترامب في العمل من أجل الحفاظ على حياة الأميركيين، وحياة أصدقائنا وحلفائنا، وتعمد إلى التلميح إلى أن الولايات المتحدة تأخذ في الاعتبار مصالح الهند.

وفي محادثته مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أشار جيشانكار إلى أن التطورات قد اتخذت مجدية للغاية. مضيفًا أن الهند لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء مستويات التوتر في المنطقة وستبقى على اتصال مع إيران.

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وبشكل منفصل، أجرى "محادثة دافئة" مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة حول التطورات في المنطقة.

وأكد "اهتمام الهند المشترك باستقرار الخليج وأمنه" خلال تبادل الاتصالات الهاتفية مع وزير خارجية عُمان حول الوضع المتوتر، وأعرب عن تقديره لوجهات نظره حول الوضع الحالي.

وفي الوقت نفسه، أعربت سفارة إيران في نيودلهي في بيان عن امتنانها للهند لتعبيرها عن تعاطفها وتضامنها مع إيران.

ورغم إدانتها للهجوم الأمريكي، قالت السفارة: "على الرغم من ضبطها الاستراتيجي الذي ينبع من القيم والمبادئ الإيرانية والوطنية والدينية"، فقد نظرت إيران في "حماية مصالحها الوطنية والأمنية بحقها المشروع وعلى أساس حقها الحتمي في الدفاع عن النفس يجب أن تتخذ إجراءات انتقامية مناسبة في الوقت والمكان المناسبين. "

ولضمان السلام والاستقرار العالميين، قالت السفارة "من المتوقع أن تدين جميع حكومات المنطقة والعالم هذا العمل الإرهابي بأقوى العبارات الممكنة".

ومع ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا بشأن زيادة مخاطر الهجمات الصاروخية والصاروخية خاصة لأولئك الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت النفط والغاز وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية الهامة.

وقد صوت البرلمان في العراق، في وقت سابق، على قرار إنهاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وسعى إلى سحب القوات الأمريكية من البلد الذي مزقته الحرب.